CARACAS – Nel mese di novembre la Vinotinto sarà impegnata nel continente asiatico dove il 16 ed il 20 sfiderà rispettivamente Giappone (a Oita) e Iran (a Teheran).

Questo del 16 novembre sarà il quarto confronto ufficiale tra creoli e samurai azzurri. Il primo risale al 2 febbraio del 2010, allora i nipponici erano allenati dall’italiano Alberto Zaccheroni, mentre alla guida della Vinotinto c’era Cesar Farías, quel match finí 0-0. Il secondo precedente é stato 15 agosto 2012 a Sapporo (noto a tifosi azzurri, qui l’Italia vinse 2-0 contro l’Ecuador nel mondiale 2002), finí 1-1, la rete creola fu di Miku Fedor.

Il terzo precedente si é disputato il 9 settembre 2014 a Yokohama, il match finí 2-2. Le reti della Vinotinto furono segnate da Mario Rondón e l’italo-venezuelano Gabriel Cichero. Poi, la Fifa assegnó la vittoria a tavolino ai nipponici per lo schieramento di Salomón Rondón che era espulso nella gara precedente contro la Corea del Sud.

Questa sarà la terza volta che i creoli sfideranno la nazionale islamica. Il precedente risale al 1 marzo del 2002, quella volta l’Iran s’impose per 1-0. Il secondo confronto é stato l’anno scorso, il 13 novembre in Olanda, anche in quell’occasione vinsero 1-0 gli asiatici.

Dopo queste due gare la Vinotinto completerà il suo programma in questo 2018, dove i ragazzi di Dudamel avranno disputato sei match. Queste esperienze serviranno alla Vinotinto per prepararsi nel migliore dei modi per la Coppa America Brasile 2019 e le qualificazioni per il mondiale Qatar 2022.

(di Fioravante De Simone)