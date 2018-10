(ANSA) – ROMA, 3 OTT – Il Paris Saint Germain ha battuto la Stella Rossa Belgrado 6-1 (4-0) a Parigi in una partita della seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Una gara senza storia nel segno di Neymar, autore di una tripletta. La stella brasiliana ha aperto le marcature al 20′ pt e raddoppiato al 22′, prima delle reti di Cavani al 37′ e Di Maria al 42′. Nel st, gloria anche per Mbappè al 25′, la rete della bandiera dei serbi con Marin al 29′ e il terzo sigillo di Neymar al 36′. Nell’altro incontro delle 19, valido per il Gruppo D, lo Schalke 0-4 ha battuto 1-0 il Lokomotiv a Mosca.