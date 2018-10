ROMA. – “Canto vittoria e festeggio”, scandisce Luigi Di Maio in diretta facebook, al termine del vertice decisivo sul Def. Il balcone del “ce l’abbiamo fatta”, tuttavia, sembra già lontanissimo con il leader del M5S imbrigliato da un lato dal pressing interno per una manovra che contenga le misure “bandiera” del Movimento, e dall’altro dai paletti che il Colle, attraverso il premier Giuseppe Conte, ha fatto pervenire a M5S e Lega in maniera via via più decisa.

Paletti che consentono ai 5 stelle di tenere al momento la bandiera del reddito di cittadinanza solo per il primo anno, ma non per i due successivi. E allora, per Di Maio, ma anche per l’altro vicepremier Matteo Salvini non resta che appigliarsi a un numero: non quello del deficit/Pil ma quello dell’anno prossimo. Il 2019, infatti, sarà l’anno della “manovra del popolo” ma, soprattutto, l’anno delle Europee dove Movimento e Lega si misureranno in una sfida interna ed esterna al governo giallo-verde.

Sulla trincea del 2019 Di Maio non poteva cedere. Ma è saltata quella degli anni successivi. Il pressing della base e dei parlamentari del Movimento, con il passare delle ore, si era fatto via via più incessante. “Qui i mercati ci stoppano, sono incazzato nero”, si sfogava a poche ore dal vertice di Palazzo Chigi, un parlamentare pentastellato.

In gioco, per il Movimento, c’è infatti la misura con cui blindare l’elettorato del Sud: quel reddito di cittadinanza sul quale, nelle ore immediatamente successive al vertice, tra M5S e Lega si innesca una vera e propria guerra di cifre. La moral suasion del Colle è stata vincente: mantenere il 2,4% invariato per il triennio non dà alcuna solidità alle aspettative di crescita che il governo, a parole, assicura a 360°, è stato il messaggio recapitato al capo del governo dal Quirinale.

E Conte, a quanto si apprende da fonti parlamentari, è stato più che ricettivo anche perché, già a New York, negli incontri di Wall Street con BlackRock aveva incassato un chiaro warning, sulla manovra, dal più grande gestore al mondo di fondi di investimenti. Alla fine, con Giancarlo Giorgetti ad interpretare da giorni la pedina più prudente del governo giallo-verde, anche Di Maio e Salvini hanno ceduto, scegliendo di concentrare le loro misure elettorali – reddito di cittadinanza e riforma della Fornero – tutte nel 2019.

Misure che, l’anno prossimo, partiranno assieme tanto per dare il senso della sfida all’orizzonte tra Di Maio e Salvini. Una sfida più sentita dal leader pentastellato che, senza i fondi per il reddito di cittadinanza per il 2020 e il 2021 sarebbe disposto anche a far saltare il banco del governo.

Dalla Lega sul valore tutto elettorale della manovra si frena. Il ministro dell’Interno si dice soddisfatto e assai sereno anche ai suoi, ribadendo che non ha nulla da dimostrare: al di là dei sondaggi, dice un parlamentare leghista, è evidente l’onda di consenso nel Paese.

Nella Lega, però, le perplessità su reddito e pensioni di cittadinanza non si placano. Il reddito, così come lo voleva M5S, lo prenderebbe anche Berlusconi: è la battuta che hanno fatto a più riprese i leghisti ai colleghi pentastellati, a cui hanno chiesto paletti alla misura.

Ancora più forti le perplessità sulle pensioni di cittadinanza, sia in termini di risorse che di equità. E, sulla flat tax, l’avvertimento ai “frenatori” fatto filtrare in serata riguarda un po’ tutti, dal MS5 ai tecnici ministeriali. La partita, insomma, è tutt’altro che finita. “Se superiamo dicembre, sarà tutto in discesa”, è il refrain che, non a caso emerge in serata tra i 5 Stelle.

(di Michele Esposito/ANSA)