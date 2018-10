(ANSA) – NAPOLI, 3 OTT – “E’ stata una gara diversa dal solito. Da cosa dipende? Non so al 100%, ma stata diversa. L’approccio è stato complesso, avremmo voluto vincere. Abbiamo sbagliato i tempi in alcune giocate, abbiamo reagito male in alcune situazioni difensive. Qualche volta è capitato in passato, ma non come stasera”. E’ un Jurgen Klopp deluso dai suoi quello che commenta la prova del suo Liverpool sconfitto a Napoli. “Loro, specie nella prima frazione, non ha fatto molta pressione – dice ancora l’allenatore dei Reds -. Non abbiamo creato, nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa ma nella ripresa abbiamo fatto molto male. Non abbiamo chiuso gli spazi neanche sul gol, e il risultato va accettato. C’è la mia responsabilità, ma devo riguardare la gara per capire i motivi della sconfitta. Se il migliore in campo risulta il portiere, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Cosa penso di Insigne, a segno come cinque anni fa contro il suo Borussia? “Se certi giocatori mi segnano sempre, non posso farci niente”.