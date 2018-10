(ANSA) – MILANO, 3 OTT – Luciano Spalletti non si accontenta, nemmeno dopo cinque vittorie consecutive della sua Inter. “Questa squadra ha ancora potenzialità e margini di crescita. Nella gestione della partita abbiamo momenti in cui non riusciamo a capire le situazioni e non prendiamo il massimo dai momenti”, ha detto il tecnico nerazzurro a Sky dopo il successo contro il Psv Eindhoven. “Abbiamo subito qualche loro pallata, ma abbiamo fatto abbastanza bene – ha proseguito Spalletti -. Se concedi spazio, il Psv può metterti molto in difficoltà. Siamo riusciti a gestire la partita stando alti e facendo una buona gara”. Protagonista Radja Nainggolan, che ha trovato il suo secondo gol in nerazzurro. “Gli si fanno i complimenti perché l’ho rivisto sui suoi livelli – le parole del tecnico -. È stato a lungo infortunato e un giocatore muscolare come lui ne risente. Anche Politano ha fatto una buona gara, così come Brozovic e Vecino. Icardi? Deve aiutare di più i compagni, ma abbiamo perso qualche pallone di troppo in certi momenti”.