(ANSA) – ROMA, 04 OTT – E’ in corso lo sgombero di un’abitazione di edilizia popolare a Ostia “occupata abusivamente” da Vincenzo Spada. Il blitz è scattato all’alba in via Ingrao. Le operazioni sono condotte dalla polizia locale con il supporto dei poliziotti del reparto mobile e del commissariato di Ostia. Oltre 100 i vigili impiegati. Bloccate tutte le strade di accesso alla via.