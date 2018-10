(ANSA) – LECCE, 4 OTT – “Ce la faremo a fare giustizia, ragazzi, ce la faremo. Oggi é il giorno della verità che tutti, specialmente io, stiamo aspettando da un anno”. Lo ha detto Imma Rizzo, la madre di Noemi Durini, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Tribunale dei Minorenni di Lecce dove é in corso l’ultima udienza del processo, con rito abbreviato, in cui é imputato Lucio Marzo, il 18enne di Montesardo salentino reo confesso dell’omicidio della sua fidanzata Noemi, uccisa il 3 settembre del 2017. Imma Rizzo é arrivata vestita di verde. “Come la speranza che non ho mai perso”, ha risposto ai giornalisti che le facevano notare il significato del colore dei suoi vestiti. “Sono serena – ha aggiunto – perché sono stata sempre fiduciosa, sin dal primo giorno. Vediamo se oggi cominceranno a funzionare queste leggi”. Fuori dal tribunale ci sono anche le amiche del cuore di Noemi che indossano una maglietta con la stampa del volto di Noemi e la scritta “L’amore é un’altra cosa”.