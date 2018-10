(ANSA) – LONDRA, 4 OTT – La promessa fatta ieri al congresso Tory da Theresa May di mettere fine dopo la Brexit a 10 anni di austerità nel Regno Unito, se il Paese e il suo partito la seguiranno, “manca d’ogni credibilità”. L’opposizione laburista non ha dubbi al riguardo e per bocca del cancelliere dello Scacchiere ombra, John McDonnell, ironizza: la premier “ha più probabilità di vincere Strictly Come Dancing”, versione britannica di Ballando Sotto le Stelle. Intervistato dalla Bbc, McDonnell non si è limitato del resto a punzecchiare la premier per i passi di danza accennati a Birmingham, ma ha illustrato anche un quadro diverso da quello ottimista di May. “Ai servizi sociali per l’infanzia mancano 2,4 miliardi di sterline e nel bilancio delle amministrazioni locali il buco ammonta a 4 miliardi”, ha esemplificato. Per questo, ha insistito, l’impegno della premier “non ha sostanza”.