(ANSA) – NAPOLI, 4 OTT – Migliorano le condizioni del bimbo di due anni, affetto da colera, ricoverato da ieri all’ospedale per le malattie infettive Cotugno di Napoli dell’Azienda dei Colli. Risultano stazionarie e buone le condizioni della madre, anche lei ricoverata da ieri nello stesso ospedale. Madre e figlio hanno contratto la malattia in Bangladesh, loro Paese d’origine, dal quale erano rientrati lo scorso lunedì. Al momento sono esclusi altri contagi all’interno dello stesso nucleo familiare. I parenti dei due pazienti sono tuttora al Cotugno per ulteriori accertamenti.