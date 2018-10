(ANSA) – ROMA, 4 OTT – “Immagino abbiano bisogno di fare le verifiche dei numeri, perché ieri hanno cambiato il deficit. Certo è un lavoro non facilissimo, ci auguriamo arrivi stasera alle Camere”. Lo afferma Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari Regionali M5S, interrogato sui tempi di arrivo della Nota di aggiornamento al Def in Parlamento. La NaDef è stata discussa in consiglio dei ministri giovedì scorso, 27 settembre.