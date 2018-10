(ANSA) – MILANO, 4 OTT – Un ecuadoriano di 51 anni è stato arrestato per violenza sessuale dopo aver molestato verbalmente e strattonato una studentessa italiana di 16 anni in viale Murillo, a Milano. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina, la ragazzina stava andando a scuola ed è riuscita a resistere all’aggressore colpendolo con la propria cartella. Intorno alle 9 un uomo l’ha notata mentre piangeva in strada e si è avvicinato con la propria auto per chiederle cosa fosse successo. La studentessa ha raccontato tutto e ha accettato di essere accompagnata a scuola ma lungo il tragitto, in via Tempesta, ha incrociato il sudamericano e così ha chiamato i carabinieri. Ha spiegato che lo sconosciuto le ha chiesto di fare sesso e l’ha presa per un braccio per tirarla a sé. L’uomo, che è regolare e incensurato, ha negato tutto. La 16enne è stata accompagnata alla clinica De Marchi dove le hanno riscontrato tre giorni di prognosi per un trauma psichico.