(ANSA) – NEW YORK, 4 OTT – Una guardia della sicurezza ha sparato un colpo di avvertimento ad un uomo che ha tentato di entrare nel blindatissimo compound dove vive Fethullah Gulen, l’imam che il governo turco accusa del tentato colpo di stato nel Paese e di cui vuole l’estradizione (richiesta che gli Usa hanno rifiutato). Lo riporta la Cnn, citando l’organizzazione legata a Gulen, che si è auto-esiliato nella comunità di Saylorsburg, in Pennsylvania. L’uomo armato è scappato e gli agenti della sicurezza non sono riusciti a rintracciarlo. Il governo della Turchia ha accusato Gulen, leader del movimento popolare Hizmet, di aver organizzato il fallito golpe del 2016 contro il presidente Recep Tayyip Erdogan, affermazioni che lui ha sempre negato.