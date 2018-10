(ANSA) – PARIGI, 4 OTT – In piena crisi di governo, il presidente francese, Emmanuel Macron, è in visita oggi nelle terre del generale de Gaulle a Colombey-les-Deux-Églises (a sud-est di Parigi) per celebrare il 60/o anniversario della V Repubblica. Nel piccolo villaggio dell’Alta Marna, blindato dall’alba da contingenti di poliziotti e gendarmi, Macron è andato a depositare una corona sulla tomba del generale, padre fondatore della V Repubblica. Il capo dello stato si è detto “molto legato” alla Costituzione che conferisce un enorme potere al presidente della Repubblica. A differenza dei francesi che, secondo un sondaggio Odoxa per Le Figaro, soltanto nella percentuale del 44% si dicono legati all’attuale sistema. Nel pomeriggio, Macron pronuncerà un discorso a Parigi.