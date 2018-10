(ANSA) – ROMA, 4 OTT – Certificati anagrafici gratis se richiesti ed emessi online. E’ quanto deciso dal Campidoglio. Una delibera di giunta approvata allo scopo di incentivare l’utilizzo dei servizi online di Roma Capitale prevede che il costo dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche richieste ed emesse con procedura online attraverso il portale istituzionale sia soppresso. Il provvedimento, dovrà essere sottoposto nelle prossime settimane all’approvazione dell’Assemblea capitolina. Si prevede, in pratica, l’esenzione dal pagamento rispettivamente di euro 0.26 e euro 0.52 per coloro che richiedano online un certificato in carta semplice o uno in carta legale. La rinuncia alla riscossione dei diritti di segreteria si riferisce esclusivamente alle certificazioni rilasciate in modalità digitale attraverso la piattaforma dei servizi online di Roma Capitale. Il versamento di tali diritti resterà, invece, vigente per gli altri certificati richiesti ed erogati agli sportelli demografici capitolini.