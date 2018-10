(ANSA) – ROMA, 4 OTT – E’ “perfettamente riuscita”, fa sapere la Fisi, l’operazione a cui è stata sottoposta a Milano la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli per asportare una cisti parameniscale e un piccolo frammento del menisco del ginocchio sinistro. La 23enne bergamasca verrà dimessa nelle prossime ore e comincerà immediatamente il percorso riabilitativo. Confermati i tempi di recupero, intorno alle quattro settimane, che le consentiranno di recuperare al meglio in vista dell’esordio in Coppa del mondo, fissato a Montafon (Austria) dal 12 al 14 dicembre prossimi.