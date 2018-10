(ANSA) – TRIESTE, 04 OTT – Sarà ‘Tempus Fugit – Cqs’ la novità della Barcolana 50, la barca che sfiderà il defender ‘Portopiccolo’. La rinnovata ex ‘Nicorette’ ha lunghezza di 29,76 metri – che con il bompresso arrivano a 33,7 – un pescaggio di 6,5 metri e un dislocamento di 24,5 tonnellate per una superficie velica di bolina di 462 metri quadrati che diventano 1.110 nelle andature portanti, con condizioni di vento forte. La sfida è stata presentata oggi dall’associazione Tempus Fugit che potrà contare sullo sponsor Ottica Inn. Ancora in fase di definizione l’equipaggio che vedrà al timone Ludde Ingvall, skipper finlandese che ha vinto quasi tutto in giro per il mondo. Per il presidente Antonio Masoli è “una sfida che abbiamo cercato con determinazione e impegno”. Il team manager Marco Furlan ha ricordato la partnership con la Lilt mentre il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, si è detto orgoglioso che ci sia una sfida così competitiva con il guidone del circolo che organizza la Barcolana. (ANSA).