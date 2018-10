(ANSA) – MILANO, 4 OTT – “Il mio obiettivo, al di là dei gol, è vincere con la squadra. Se poi arrivano altri traguardi a livello personale, va bene. Ma la cosa che conta di più è che l’Inter vinca e continui a fare bene, come sta facendo”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, intervistato da InterTv dopo la vittoria contro il Psv Eindhoven in Champions League. “E’ stata una serata bellissima, era importante far bene per come si sta sviluppando il girone – ha proseguito -. Dopo la vittoria contro il Tottenham a San Siro, sapevamo di poter raggiungere la testa della classifica e siamo scesi in campo per prenderci i tre punti anche contro il PSV. Il gol? Ci ho creduto, ho avuto la fortuna che il portiere si è scontrato con il suo difensore e mi ha lasciato la porta libera”. Ora testa di nuovo al campionato, con i nerazzurri che domenica faranno visita alla Spal: “Prepareremo la partita nel migliore dei modi. Quando si vince si torna sempre in campo col sorriso e si lavora meglio”, ha concluso Icardi.