(ANSA) – WASHINGTON, 4 OTT – I democratici attaccano l’indagine dell’Fbi sulle accuse di aggressione sessuale da parte del giudice nominato alla corte suprema Brett Kavanaugh, sostenendo che è “incompleta”. “E’ una indagine molto limitata, la parte più rilevante è quello che non c’è”, ha dichiarato la senatrice Dianne Feinstein. Con lei si e’ detto d’accordo il leader dem al Senato Charles Schumer, secondo cui comunque non e’ vero che non ci sono indizi della cattiva condotta di Kavanaugh.