(ANSA) – ROMA, 4 OTT – Si disputerà sabato 20, dalle 13,30, la 5/a Venice hospitality challenge di vela, vero e proprio Gran premio della Città di Venezia, dal momento che è l’unica nelle acque interne di una città. Una formula vincente, che riunisce sport, lifestyle e lusso, in un evento straordinario che vedrà partecipare 12 maxiyacht che hanno firmato pagine indimenticabili nella storia della vela abbinati ad altrettante famose realtà dell’alta hotellerie veneta. Questa edizione della Venice hospitality challenge vedrà inoltre lo Yacht club Venezia, promotore della regata, supportare la One ocean foundation, il progetto internazionale voluto dallo Yacht club Costa Smeralda per la salvaguardia dei mari e per diffondere la consapevolezza sulle urgenti problematiche inerenti l’ecosistema marino. Lo skipper Mauro Pelaschier, al timone del maxiyacht di 36 metri Viriella, sarà ambasciatore a Venezia della Fondazione One ocean e della Charta Smeralda, che tutti sono invitati a firmare online – www.1ocean.org – e diffondere a loro volta.