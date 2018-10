ROMA. – Come tradizione negli ultimi anni, il 2 ottobre si è celebrata la Festa dei Nonni per ricordare l’importanza del loro ruolo all’interno delle famiglie e della società. I “nonni d’Italia” sono oltre 12 milioni. L’età media nella quale si diventa nonni negli ultimi decenni ha raggiunto i 54,8 anni e l’Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di nonni che si occupano di un nipote. Il 33,1% dei nonni si occupa quotidianamente dei nipoti e il 47,6% lo fa una o più volte a settimana.

Questa situazione, senza dubbio positiva sotto l’aspetto umano, rivela una realtà in cui le famiglie si devono appoggiare a quelle di origine per poter accudire i figli, in tempi di difficoltà economiche ed occupazionali e di carenti investimenti nel settore della famiglia e dei servizi sociali.

I “nonni d’Italia” sono sempre più socialmente e culturalmente attivi, con un alto tasso di informatizzazione e interessati ad uno stile di vita che possa loro garantire un invecchiamento sano e attivo: 6,8 milioni incontrano almeno una volta a settimana gli amici e sono 4,5 milioni gli over 65 che prestano attività o supportano economicamente associazioni di vario tipo.

Numerosi sono i ragazzi che approfittano della conoscenza e partecipazione diretta agli eventi storici dei propri nonni per imparare meglio quanto viene loro richiesto dagli insegnanti: per un’ora di supporto nello studio della storia, un tutor privato guadagna in media 15 euro. Un altro ruolo dei nonni è quello di “tappabuchi”, spesso chiamati a intervenire attraverso un vero e proprio pronto intervento in caso di emergenze e urgenze improvvise.