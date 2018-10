ROMA. – L’Italia scivolata nelle retrovie del ranking Fifa per nazionali è salita invece al secondo posto della classifica Uefa per club, grazie al più che buon inizio di stagione europea delle squadre di serie A. Le quattro vittorie su quattro ottenute da Juve, Roma, Napoli e Inter in Champions League tra martedì e ieri, hanno portato l’Italia a sorpassare l’Inghilterra dei colossi della Premier League.

Davanti a tutti, con enorme vantaggio, c’è ovviamente la Spagna, a quota 89,283 punti. L’Italia sale a 67,440 punti e – grazie ai successi del Napoli sul Liverpool e dell’Inter sul Tottenham, supera di un soffio l’Inghilterra, che è ora a 67,177, mentre restano quarta e quinta la Germania e Francia.

La classifica comprende i risultati dal 2014/15 in poi, e in questa stagione l’Italia è finora prima con 5,357 punti, davanti alla Spagna, alla Germania, all’Inghilterra e alla Francia. Per sperare di salire in vetta, anche se le cose andassero nel migliore dei modi per i club tricolori, bisognerà aspettare almeno due stagioni, tanto è il vantaggio accumulato dalla Spagna sulle altre nazioni.

Tutto si spiega nella classifica per club, che vede un podio tutto spagnolo, col Real Madrid sul primo gradino a precedere Barcellona ed Atletico Madrid. Il Bayern Monaco, che ha gli stessi punti dei Colchoneros, è comunque quarto. La Juventus, la migliore delle squadre italiane, resta quinta ma ha già il Barcellona a portata di tiro. La Roma è 13/a, il Napoli sale al 14/o posto, più indietro le altre italiane.