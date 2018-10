(ANSA) – ROMA, 4 OTT – Gianni Moscon ha vinto a Cavour (Torino) la prova a cronometro dei Campionati italiani di ciclismo, difendendo con successo il titolo che aveva conquistato lo scorso anno. Il giovane trentino ha completato i 41 chilometri del percorso in 48’24” ed è riuscito ad avere la meglio per soli 2″ su Gabrizio Ganna, che all’intertempo era in testa di 12″. Al terzo posto si è classificato Fabio Felline, staccato di 57″ dal vincitore. Il titolo femminile è andato a Elena Cecchini, già vincitrice dell’oro iridato a Innsbruck (Austria) nella cronosquadre per club con la Canyon Sram. Per la friulana (28’13” sul percorso di 20 chilometri) si tratta della prima maglia tricolore della specialità, conquistata con 11″ di vantaggio su Vittoria Busi e 15″ su Rossella Ratto. Un errore di percorso a soli 200 metri dal traguardo, per una segnalazione errata, ha penalizzato Elisa Longo Borghini, campionessa uscente, che fino a quel momento risultava in testa e ha chiuso al nono posto con 1’25” di distacco.