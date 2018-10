(ANSA) – ROMA, 4 OTT – Il team di Oxfam in Indonesia è impegnato in una lotta contro il tempo per soccorrere i sopravvissuti allo tsunami, che stanno rimanendo senz’acqua, con l’obiettivo di prevenire così anche la diffusione di epidemie tra la popolazione. L’ong scrive che 7 depuratori portatili – si legge -, in grado di produrre 300 litri di acqua potabile al giorno per ciascuno, assieme a kit di purificazione dell’acqua stanno arrivando infatti a Palu, una delle città più colpite dell’isola Sulawesi. La mancanza di acqua pulita resta la principale emergenza, dato che la maggior parte delle infrastrutture sono state danneggiate. Oxfam ricorda che al momenti si contano infatti già oltre 1.400 morti con centinaia di dispersi e oltre 2.500 feriti. In tutto si stimano oltre 2,5 milioni di persone colpite dall’emergenza, mentre in 300 mila non hanno più una casa con oltre 65 mila abitazioni rimaste distrutte o danneggiate. Quest il link per sostenere l’azione di Oxfam: https://www.oxfamitalia.org/indonesia/.