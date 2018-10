(ANSA) – MILANO, 4 OTT – “Ibrahmovic è legato al Milan e a Milano, questo è un dato di fatto. Non posso negare che è stato un pensierino all’inizio, quando siamo arrivati. Più di un pensierino, forse. È un giocatore che ha delle caratteristiche molto particolari. È un guerriero, è uno che trascina veramente le persone dentro e fuori dal campo. Quindi, è straordinario. Io sono molto legato a lui ma, sinceramente, oggi non esiste una possibilità”. Il dt del Milan, Leonardo prima della gara di Europa League contro l’Olympiacos, esclude un possibile ritorno dello svedese a gennaio. “Higuain – evidenzia Leonardo – alza il livello di tutti, è un riferimento per modo e stile. Penso che noi potremmo lottare per un posto in Champions League ed essere protagonisti in Europa League. È una competizione molto importante perché abitua a giocare in Europa”.