(ANSA) – ROMA, 4 OTT – Pesante sconfitta della Lazio nella Commerzbank arena, a Francoforte, contro l’Eintracht. Finisce 4-1 per i tedeschi, la sfida della seconda giornata del Girone H dell’Europa League. I gol sono stati messi a segno da Da Costa al 4′, Parolo al 22′ e Kostic al 28′ del primo tempo; di Jovic la rete del 3-1 al 7′ della ripresa, Da Costa ha calato il poker al 49′. I laziali hanno chiuso in nove per le espulsioni di Basta (doppio giallo) e Correa (rosso diretto).