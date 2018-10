(ANSA) – ROMA, 4 OTT – Pari del Marsiglia in casa dell’Apollon, sorride il Chelsea col Vidi. Nelle gare della 2/a giornata della fase a gironi di Europa League, frenano i francesi in casa dei ciprioti, mentre la squadra di Sarri si impone con gol di Morata. Vince 3-0 l’Arsenal col Qarabag, ko il Besiktas con il Malmoe. Gruppo A: Leverkusen-Larnaca 4-2; Zurigo-Ludogorets 1-0. Gruppo B: Rosenborg-Lipsia 1-3; Salisburgo-Celtic 3-1. Gruppo C: Bordeaux-Copenhagen 1-2; Zenit-Slavia Praga 1-0. Gruppo D: Fenerbahce-Spartak Trnava 2-0; Anderlecht-Dinamo Zagabria 0-2. Gruppo E: Qarabag-Arsenal 0-3; Vorskla-Sporting Portogallo 1-2. Gruppo F: Milan-Olympiacos 3-1; Betis-Dudelange 3-0. Gruppo K: Astana-Rennes 2-0. Gruppo G: Rangers-Rapid Vienna 3-1; Spartak Mosca-Villarreal 3-3. Gruppo H: Francoforte-Lazio 4-1; Apollon-Marsiglia 2-2. Gruppo I: Sarpsborg-Genk 3-1; Malmoe-Besiktas 2-0. Gruppo J: Standard Liegi-Akhisar 2-1; Krasnodar-Siviglia 2-1. Gruppo K: Jablonec-Dynamo Kiev 2-2. Gruppo L: Chelsea-Vidi 1-0; Bate Borisov-Paok 1-4.