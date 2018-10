(ANSA) – BUENOS AIRES, 5 OTT – L’ex presidente argentino Fernando De La Rúa è stato ricoverato ieri pomeriggio in una clinica privata per un infarto cardiaco, per il quale i medici hanno praticato una angioplastica coronarica collocandogli uno stent. Lo hanno reso noto fonti del suo Partito radicale. Secondo queste stesse fonti, dopo essere stato operato nell’Instituto del Diagnóstico di Buenos Aires, le condizioni dell’ex capo dello Stato, che ha 80 anni, sono “stabili”, anche se è stato posto in una unità di rianimazione. Già nel 2001, quando era al potere, e poi nel maggio scorso, De La Rùa aveva subito altri infarti, con la collocazione di stent. Insediatosi nella Casa Rosada il 10 dicembre 1999, De La Rùa fu costretto a dimettersi il 20 dicembre 2001, sullo sfondo di violente proteste sociali.(ANSA).