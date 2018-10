(ANSA) – WASHINGTON, 5 OTT – Il voto per la conferma della nomina del giudice Brett Kavanaugh alla corte suprema potrebbe essere complicato dal senatore repubblicano Steve Daines, che intende partecipare sabato al matrimonio della figlia in Montana, disertando quindi l’aula. In tal caso il Grand old party, che controlla il Senato con 51 seggi contro 49, ha bisogno che tutti gli altri senatori del partito votino a favore di Kavanaugh. Al momento però ce ne sono tre che non hanno ancora sciolto le loro riserve.(ANSA).