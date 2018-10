(ANSA) – PECHINO, 5 OTT – La Cina respinge le pesanti accuse di interferenze e di orchestrare un’aggressiva campagna militare, economica e politica per espandere la sua influenza negli Stati Uniti (fino a puntare a un presidente diverso da Donald Trump) e in altre regioni del mondo, definendole “prive di fondamento”. In una nota diffusa in mattinata, la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha replicato ai pesanti giudizi del vicepresidente Mike Pence sollecitando un cambio di rotta per “fermare i danni ai rapporti bilaterali”.(ANSA).