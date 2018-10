(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Il tennista azzurro Fabio Fognini si è qualificato per le semifinali al “China Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sui cmapi in cemento di Pechino, in Cina. Il 31enne campione ligure (attualmente numero 13 del mondo) conferma così il suo ottimo stato di forma in questa parte della stagione (è stato finalista pochi giorni fa anche al Chengdu Open). Fognini ha guadagnato l’accesso alla semifinale battendo per 6-4 6-4 l’ungherese Marton Fucsovics, numero 45 Atp, che nelle precedenti fasi del torneo aveva eliminato gli azzurri Andreas Seppi e Marco Cecchinato. Per Fognini è l’ottava semifinale stagionale, la sesta sul cemento e la 37esima complessiva in carriera. Fognini ha anche fatto un record personale, quello di oggi infatti è il 43esimo match vinto nel 2018, il suo massimo erano stati i 42 incontri vinti nel 2013.