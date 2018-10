(ANSA) – BOLZANO, 5 OTT – Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini e il leader della Fpoe e vicecancelliere austriaco Heinz Christian Strache sono attesi a Bolzano per la campagna elettorale in vista delle provinciali del 21 ottobre. Come annunciato su Facebook, Salvini sarà il 13 e 14 ottobre a Trento e a Bolzano, mentre il giorno dopo – in una sorta di ‘staffetta’ – Strache interverrà a Bolzano durante la “Blaue Nacht”, la notte blu, dei Freiheitlichen altoatesini in una birreria nel centro storico del capoluogo altoatesino. Come si apprende, non è escluso un ritorno in regione del leader del Carroccio per il rush finale, prima del silenzio elettorale che scatta sabato 20 ottobre.