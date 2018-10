(ANSA) – UDINE, 5 OTT – Cresce l’attesa in Friuli Venezia Giulia per l’arrivo della Juventus di CR7. I tifosi della Vecchia Signora sono in fermento e si stanno già organizzando per accogliere la squadra all’esterno dell’hotel Major di Ronchi dei Legionari (Gorizia), dove sarà alloggiata, nella speranza di scattare qualche foto e strappare qualche autografo. La squadra atterrerà in serata al Trieste Airport poi, in pullman, raggiungerà l’hotel in vista della gara di campionato di sabato contro l’Udinese. A Ronchi dei Legionari già predisposte tutte le misure per evitare che i tifosi entrino in contatto con i giocatori o creino disturbo. L’ingresso dell’hotel sarà presidiato dalla Polizia e steward del club. I tifosi juventini sembrano però pronti a tutto: i primi curiosi sono già andati all’esterno dell’hotel a scattare qualche foto al pullman zebrato della squadra, già pronto ad accogliere Allegri e i calciatori bianconeri.