(ANSA) – OSLO, 5 OTT – Denis Mukwege e Nadia Murad sono i vincitori del premio Nobel per la pace 2018. Mukwege e Murad, ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sono stati insigniti per premio “per i loro sforzi volti a porre fine all’uso della violenza sessuale come arma di guerra e conflitto armato”. Mukwege, un medico congolese, è stato critico del governo congolese ed ha curato le vittime degli stupri. Murad è una donna yazida che è stata prigioniera dell’Isis.