(ANSA) – CESANO MADERNO (MONZA), 5 OTT – Quattro ragazzi fra i 15 e il 17 anni sono stati arrestati e posti in comunità con l’accusa di aver compiuto 5 rapine in Brianza, nella zona di Cesano Maderno. La baby gang scoperta da un’indagine dei carabinieri di Desio (Monza) è accusata di aver rapinato almeno quattro giovani e la guardia giurata di un supermercato. Una delle vittime è finita al pronto soccorso con dieci giorni di prognosi per le percosse subite. In un altro episodio uno dei minori avrebbe minacciato il vigilante con un coltello. I genitori dei ragazzi, due dei quali fermati dopo un primo episodio dai carabinieri, poi rimessi a piede libero e dunque di nuovo arrestati, avrebbero reagito giustificandoli e definendo le loro azioni come “bravate”.