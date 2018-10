(ANSA) – TORINO, 5 OTT – “E’ giusto che Cristiano Ronaldo venga protetto, perché è un momento delicato, ma lui è concentrato per fare bene”. Massimiliano Allegri parla così dell’attaccante portoghese, al centro delle cronache extrasportive per un presunto stupro del 2009, denunciato sull’onda del #metoo dalla modella americana Kathryn Mayorga presso una corte del Nevada. “Vedo Cristiano sereno, ieri ha fatto un buon allenamento”, aggiunge il tecnico bianconero alla vigilia della trasferta con l’Udinese. “Il Portogallo? Sapevo della Nazionale, ha concordato di non andarci col Ct e col presidente della Federazione…”.