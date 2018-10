(ANSA) – ROMA, 05 OTT – “Alcune informazioni sono arrivate alla sindaca solo dopo la nomina di Renato Marra. La Raggi credo che abbia valutato in modo negativo questa scelta alla luce dell’aumento della fascia stipendiale che forse è stato ritenuto troppo alto”. E’ quanto affermato da Daniele Frongia, ex vicesindaco di Roma e attuale assessore allo Sport, sentito come testimone della difesa nel processo che vede imputata Virginia Raggi per falso documentale in relazione alla nomina della Direzione Turismo del Comune, di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale Raffaele. Nel corso dell’audizione davanti al giudice monocratico, Frongia ha sostenuto di non avere “mai parlato con la sindaca di Renato Marra. Di lui parlava spesso con l’assessore Meloni perché quest’ultimo lo stimava e con lui aveva fatto alcune operazioni come dirigente della Polizia municipale”. Parlando delle procedure di nomine, Frongia ha spiegato che spettava alla “sindaca la decisione finale per qualunque dirigente”.