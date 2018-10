(ANSA) – ROMA, 5 OTT – “Lancio un appello alle forze del centrodestra: presentiamo una nostra proposta unitaria e organica di riforma costituzionale”: a chiederlo è Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una lettera pubblicata su Libero. Per FI, punti cardine della riforma dovrebbero essere: presidenzialismo, maggiore efficienza delle procedure parlamentari, riequilibrio dei poteri tra Stato e Regioni e tra potere esecutivo e potere giudiziario. “Non basta ridurre il numero dei parlamentari e abolire il Cnel – scrive Carfagna – abbiamo profondamente criticato due anni fa la pasticciata riforma Renzi-Boschi e oggi siamo pronti a contestare l’idea malsana del M5S di trasformare la Repubblica in un ‘referendumificio’, in cui il Parlamento si trovi di fatto esautorato delle sue funzioni rispetto a una continua chiamata al voto degli elettori su quesiti magari tecnici e complessi su cui dover esprimere un’impossibile scelta tra ‘sì’ e ‘no'”.