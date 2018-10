(ANSA) – ROMA, 05 OTT – “Non dobbiamo mai smettere di dimostrare la nostra crescita, e domani per noi è un test importantissimo contro una squadra in salute, che meriterebbe più punti in classifica”. Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta della Roma a Empoli. “La sosta la trovo sempre una cosa positiva per recuperare le energie fisiche e mentali perse. È importante anche staccare, risposare è fondamentale dopo un periodo dove abbiamo veramente dato tanto. Prima di fermarci però c’è da affrontare una gara difficilissima in cui dobbiamo andarci a prendere tre punti per riguadagnare posti in classifica”, aggiunge l’allenatore che anticipa alcune scelte sulla formazione: “Kolarov non è convocato, al suo posto giocherà Luca Pellegrini. Altri titolari saranno Manolas, Lorenzo Pellegrini e Dzeko. De Rossi? Ha fatto tutto l’allenamento, se sarà a posto partirà dall’inizio”.