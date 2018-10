(ANSA) – GENOVA, 5 OTT – “Questo evento sarà a beneficio degli orfani delle vittime del crollo e in solidarietà a coloro che più stanno soffrendo per gli effetti della tragedia ma è anche un simbolo di come vogliamo tornare sulla strada giusta, ritrovare l’energia, la voglia di crescere e il modo di immaginare il futuro che avevamo intrapreso brillantemente prima della tragedia”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci presentando a palazzo Tursi, a fianco del ct della nazionale Roberto Mancini, dell’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo e del direttore della Ficg Michele Uva, la partita amichevole Italia-Ucraina in programma mercoledì prossimo. Per il sindaco, ora anche commissario straordinario, “la presenza degli azzurri ha sicuramente un senso sportivo, un senso di vicinanza alla città, ma è qualcosa di più, perché come lottano le squadre, così lottiamo noi, genovesi, per continuare il nostro cammino di crescita e avere presto un nuovo ponte”.