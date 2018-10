(ANSA) – ROMA, 5 OTT – “Seguo con apprensione l’evolversi degli eventi in Calabria dopo l’ondata di maltempo che ha colpito alcune aree della regione. Sono in contatto costante con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli che si sta recando sul posto per monitorare la situazione”. Lo scrive in un Tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.