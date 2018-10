(ANSA) – BERLINO, 05 OTT – L’eurozona deve rafforzarsi al suo interno per poter fare in modo che l’euro sia più credibile a livello internazionale. Lo ha detto il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker a Vienna. “Dobbiamo mettere la nostra casa in ordine”, “all’interno”, ha detto Juncker, se vogliamo che l’euro “acquisisca più importanza” e “sia presente in modo credibile sui mercati internazionali”. il Presidente della Commissione ha ricordato che l’euro “è la seconda valuta mondiale”, ma ha “una lunga strada da percorrere davanti a sé”.