(ANSA) – NEW YORK, 5 OTT – Il golf club in Scozia del presidente americano Donald Trump ha accumulato perdite di svariati milioni di dollari per il quarto anno consecutivo. Nel Regno Unito le aziende sono costrette a presentare conti annuali e dichiarazioni dei redditi rese disponibili al pubblico, e i documenti del 2017 per il Golf Recreation Scotland Limited, la società madre del resort Trump Turnberry, hanno riportato perdite per 3,38 milioni di sterline, poco meno di 4,5 milioni di dollari. Trump ha acquistato il resort nel 2014, e nel 2016 il golf club e l’hotel sono stati ristrutturati. Le perdite dell’ultimo anno, comunque, sono state significativamente inferiori rispetto ai 17,6 milioni di sterline dei 12 mesi precedenti, e il presidente e direttore della società, Eric Trump, ha affermato: “Gli amministratori ritengono che a breve e medio termine il resort avrà una redditività operativa per la prima volta in 10 anni”.