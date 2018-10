(ANSA) – BRASILIA, 5 OTT – Jair Bolsonaro continua a crescere nei sondaggi, ma resta molto ridotta la possibilità che possa vincere le elezioni presidenziali al primo turno, che si svolgerà domenica prossima. Questa la valutazione di Carlos Montenegro, direttore dell’agenzia demoscopica brasiliana Ibope. “Oggi come oggi, direi che esiste un 95% di possibilità che si vada al ballottagio”, ha detto Montenegro, dopo la pubblicazione di sondaggi che registrano un aumento continuo delle intenzioni di voto per Bolsonaro, che ha raggiunto il 35%, a una decina di punti di distanza da Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva. Anche Mauro Paulinho, direttore di Datafolha – l’agenzia di sondaggi che ha alternato le sue inchieste con quelle della Ibope durante la campagna elettorale in Brasile – ha valutato “molto improbabile” che il candidato di estrema destra riesca ad andare oltre il 50% dei voti domenica prossima, il che renderebbe inutile un ballottaggio presidenziale il prossimo 28 ottobre. (ANSA).