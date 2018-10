CARACAS – Tra gli anni ’60 ed ’80 nel baseball a stelle e strisce il giocatore dei New York Yankees Reggie Jackson fue ribattezzato “mister October”, tutto questo perché dava il meglio di sé nelle finali della Major League Baseball.

Alcuni anni dopo, é venuto fuori un pelotero che sembra aver raccolto il testimone di Jackson, stiamo parlando del venezuelano José Altuve.

Dei 24 giocatori nati nella terra di Bolívar che saranno in gara nei play off della MLB quello con la miglior prestazione é Altuve. Va ricordato che nel 2017 si é caricato la squadra sulle spalle ed ha mandato al tappeto nientemeno che i Boston Red Sox (3-1) e New York Yankees (4-3).

Il seconda base nelle World Series del 2017, nelle quattro gare disputate nel Minute Maid Park, tana della formazione texana, ha avuto una media battuta di 533 punti. La prestazione di Altuve é stata la terza piú alta, soltanto superata dal venezuelano Pablo Sandoval (588) e Hunter Pence (563) entrambi lo hanno fatto con la maglia dei San Francisco Gigants durante le World Series del 2012.

Oltre ad Altuve, ci sono altri tre creoli che hanno avuto il privilegio di vincere un anello della Major League Baseball, questi campioni sono: Marwin González (Houston Astros), Héctor Rondón (Chicago Cubs) e Yusmeiro Petit (San Francisco Gigants).

Quando González ha vinto il suo anello ha messo a segno 11 hits, uno di questi un fuoricampo, in 61 turni con la mazza. Ha mandato a punti quattro compagni ed ha segnato sei punti. Dal canto suo, Rondón, ha lanciato durante sei riprese ed ha ricevuto 3 punti ed ha inflitto 5 strikeout. Infine, Petit, durante le World Series del 2014, ha vinto tre gare.

Le sei squadre che hanno ottenuto l’accesso diretto ai playoff sono state Boston Red Sox, Houston Astros, Cleveland Indians, Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers e Atlanta Braves, le quali hanno concluso la stagione regolare in testa alle loro rispettive divisioni (le squadre della Central e della West Division hanno dovuto giocare degli spareggi aggiuntivi per stabilire l’ordine di qualificazione).

A queste sei squadre si sono aggiunti i New York Yankees e i Colorado Rockies, che nei Wild Card Games disputati questa settimana hanno eliminato in due partite secche gli Oakland Athletics e i Chicago Cubs.

La gara più attesa dei playoff é quella che metterà a confronto New York Yankees e Boston Red Sox. Questo match é una sorta di derby per gli appassionati del baseball a stelle e strisce.

Nel primo turno dei playoff s’incontreranno i Cleveland Indians, che dopo la vittoria dei Chicago Cubs nel 2016 sono diventati loro malgrado la squadra più sfottuta del campionato. Con la vittoria dei Cubs, gli Indians sono diventati la squadra che non vince da più tempo le World Series – le ultime risalgono al 1948; ne hanno vinte in tutto due, la prima nel 1920 – e perlomeno fino agli ultimi anni, quando hanno iniziato a essere più competitivi, il loro nome era associato soprattutto al film Major League, quello della squadra sgangherata e perdente con Charlie Sheen e Tom Berenger; gli Indians, appunto.

Mentre nella National League i due playoff sono Atlante Braves-Los Angeles Dodgers e Milwaukee e Colorado.

La tavola é servita per assaporare un mese di gare affascinanti e dove scopriremo chi salirà sul trono della MLB in questo 2018.

(di Fioravante De Simone)