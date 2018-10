(ANSA) – ANCONA, 5 OTT – L’aereo atterrato per un’emergenza all’aeroporto di Ancona Falconara non è di Blue Panorama Airlines. Lo precisa in una nota la compagnia aerea, smentendo che un suo velivolo abbia effettuato l’atterraggio di emergenza. Il volo è Albawings con aeromobile e equipaggio noleggiati da Air Horizont: l’aeromobile, partito da Venezia e diretto a Tirana, informa la nota, è dovuto atterrare, in piena sicurezza, ad Ancona. Blue Panorama – si legge ancora – è un partner commerciale del vettore operativo Albawings (Marketing carrier) per il servizio in codice congiunto (code share).