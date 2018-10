(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Le possibilità che Jorge Lorenzo sia in pista domani per le qualifiche del Gp di Thailandia “sono minime”. E’ stato lo stesso pilota Ducati a raffreddare l’ottimismo emerso dopo che gli esami hanno escluso ulteriori fratture come conseguenza del pauroso volo durante il secondo turno di libere sulla pista di Buriram. “Sarà dura tornare in moto, ma ci proverò” ha aggiunto lo spagnolo, che era arrivato in Asia già menomato per l’incidente di Aragon. “Visto la caduta mi sento fortunato perché potevo farmi molto più male, anche se non è stata colpa mia, non ho fatto niente di strano per cadere – ha spiegato Lorenzo -. Ho una contusione abbastanza importante al polso sinistro e un’altra nel piede destro, precisamente alla caviglia. Gli esami che abbiamo fatto in ospedale a Buriram non hanno evidenziato fratture. Sono contento di aver scoperto che non è colpa mia. Sembra che la causa della caduta sia un problema tecnico della moto”.