(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Inter e Napoli favorite nei rispettivi match domenicali dell’ottava giornata di campionato. Secondo i quotisti Snai, il successo dei nerazzurri sulla Spal è quotato a 1,65, col pareggio dato a 3,65 mentre si punta a 5,75 il successo dei biancoazzurri. Nello scontro da zona Champions tra gli azzurri e il Sassuolo, i primi sono nettamente in vantaggio, a 1,33, si sale a 5,25 per il pareggio e una vittoria del Sassuolo al San Paolo viene valutata 8,75. Ancora più ‘facili’, nelle quote, gli impegni di domani per Juventus e Roma: i bianconeri giocano a Udine dove partono in grande vantaggio. L’ottavo centro di fila è a 1,38, a 4,75 il pareggio mentre il colpo friulano sale a 8,75. Giallorossi a Empoli contro l’ex allenatore Andreazzoli: il 2 è quotato 1,65, il pari a 4,00, successo toscano a 5,52. Favorita anche la Lazio, a 1,83 con la Fiorentina. Il pari all’Olimpico è a 3,70, viola offerti a 4,25.