(ANSA) – ROMA, 5 OTT – In estate è sceso dalla scaletta dell’aereo che lo stava portando a Roma e ha scelto di volare verso Barcellona. Malcom Filipe Silva de Oliveira disse di essere felice per la nuova destinazione e aggiunse che non vedeva l’ora di esibirsi al fianco di Messi, ma non solo. Il Barcellona pagò al Bordeaux per il suo cartellino 41 milioni, più uno di bonus ma, amichevoli precampionato a parte, il fantasista brasiliano non ha trovato spazio – se non raramente – nello schieramento braugrana di Ernesto Valverde. Da quando è sbarcato a Barcellona, circa un mese e mezzo fa, secondo un calcolo pubblicato dal giornale As, Malcom ha giocato in tutto solo per 259′, amichevoli comprese. In totale, nelle partite ufficiali, fanno 41 milioni per 25′.