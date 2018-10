(ANSA) – MILANO, 5 OTT – La Lega Serie A non esprimerà un candidato per la presidenza della Figc alle elezioni federali del 22 ottobre ma conta di farlo alla prossima tornata. “Abbiamo lavorato sin dall’inizio sul programma, ritenendolo più importante del nome – ha notato il presidente della Lega di A, Gaetano Miccichè, dopo l’assemblea dei club -. In un futuro, è logico e naturale che il prossimo presidente federale possa essere espressione della Serie A, non solo attraverso i voti ma anche attraverso la scelta diretta”.