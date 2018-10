(ANSA) – MILANO, 5 OTT – L’Assemblea della Lega di serie A non ha espresso un suo candidato alla presidenza della Federcalcio, e lunedi’ incontrerà Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come unico in corsa, per un confronto dei programmi. “Nello spirito di unitarietà, supporto e, se possibile di condivisione, in una nuova fase di gestione del calcio, abbiamo deciso di presentare il più velocemente possibile il nostro programma a Gravina per verificare le compatibilità con il suo: l’ho già letto e mi sembrano numerose”, ha detto il presidente della Lega di A, Gaetano Miccichè.